Maltepe’deki çifte cinayet soruşturmasında yeni gelişme: Silahlı şüpheli tutuklandı

Maltepe'de 28 Mart günü yaşanan çifte vahşet tüyleri diken diken etti. İddiaya göre Hüseyin Dirlik(37) ile Tuğba Demirbaş(36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı. Yaklaşık bir hafta önce Tuğba Demirbaş'ın şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Dirlik, dün Tuğba Demirbaş'ın ailesinin evine geldi. Eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başlayan Dirlik, elindeki silahla baba ve oğula ateş etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken talihsiz baba oğulsa hayatını kaybetti.