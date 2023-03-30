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Giriş Tarihi: 30.3.2023 15:27

Maltepe'deki çifte cinayet soruşturmasında yeni gelişme: Silahlı şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'deki bir otelde çalışan 27 yaşındaki Tuğba Demirbaş'ın kendisini rahatsız ettiği için uzaklaştırma kararı aldırdığı Hüseyin Dirlik’in (38) genç kadının kardeşini ve babasını öldürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli adam adliyeye getirildi. Savcılık, şüpheli adamı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle sevk etti. Hakimlik de şüpheli Dirlik’in tutuklanmasına karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Maltepe’deki çifte cinayet soruşturmasında yeni gelişme: Silahlı şüpheli tutuklandı

Maltepe'de 28 Mart günü yaşanan çifte vahşet tüyleri diken diken etti. İddiaya göre Hüseyin Dirlik(37) ile Tuğba Demirbaş(36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı. Yaklaşık bir hafta önce Tuğba Demirbaş'ın şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Dirlik, dün Tuğba Demirbaş'ın ailesinin evine geldi. Eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başlayan Dirlik, elindeki silahla baba ve oğula ateş etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken talihsiz baba oğulsa hayatını kaybetti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Yaşanan korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerince Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına şüpheli Hüseyin Dirlik, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüpheli adamı 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunun ardından şüpheli Hüseyin Dirlik'in eski sevgilisi Tuğba Demirbaş'ın babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş'ın öldürdüğüne dair somut deliller bulunduğundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Maltepe'deki çifte cinayet soruşturmasında yeni gelişme: Silahlı şüpheli tutuklandı
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