Maltepe’ye ‘Köln Caddesi’ geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 3'üncü toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Meclis oturumunda arasında İstanbul'da bir cadde ve sokağa Köln isminin verilmesi konusu ele alındı. İBB Harita Müdürlüğü tarafından gönderilen talepte, Köln-İstanbul kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde Köln Kardeş Şehir Dernek Başkanı Walter Kluth'un İstanbul'da bir cadde veya sokağa Köln isminin verilmesi talebinin gündeme geldiği belirtildi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünün sorulması üzerine; 2008 yılında, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Köln şehrinin en eski semtlerinden biri olan Kalk'ta 1 kilometre uzunluğundaki, iki şeritli ve yük trenlerinin geçtiği bir caddeye "İstanbul" isminin verildiği, söz konusu caddenin vatandaşlarımızla sıklıkla ziyaret edilen bir alışveriş merkezine ve sosyal mekanlara sahip olduğu belirtildiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da benzer bir caddeye "Köln" isminin verilmesinin olumlu değerlendirildiği ve bu proje sayesinde iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkisine yeni bir ivme kazandırabileceğinin düşünüldüğü ifade ettiği söylendi.



Harita Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 16212 ada 11 parsel ile 15050 ada 2 parsel arasında kalan Ritim İstanbul, Maltepe Park, Piazza alışveriş merkezlerinin arasından geçen isimsiz yolun 1/1000 ölçekli imar planlarında da yol olarak göründüğü ve yeni verilecek ismin de ilçesinde mükerrer olmadığı tespit edildi. İsimsiz yola "Köln Caddesi" isminin verilmesinin uygun olduğu görüşü bildirildi.

Harita Müdürlüğü'nün talebini inceleyen Harita Komisyonu Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 16212 ada 11 parsel ile 15050 ada 2 parsel arasında kalan isimsiz yola "Köln Caddesi" isminin verilmesi talebini uygun buldu. Ayrıca Beşiktaş Konaklar Mahallesi'ndeki Akağaç Sokağı'nın adının da Zeki Müren Sokağı olarak değiştirilmesi teklif edildi.



ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ADI CADDEYE VERİLDİ



Meclis oturumunda sokak ve cadde isimlerinin verilmesi ve değiştirilmesi teklifleri ele alındı. Ele alınan maddeler arasında şubat ayında vefat eden Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ismini Başakşehir'de G-1021 Caddesi'ne verilirken G-1022 Caddesi'nin isminin Şehit Eren Bülbül Caddesi olarak değiştirildi. Yapılan oylamada, teklifler oybirliği ile mecliste kabul edildi.