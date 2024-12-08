Bursa'da geçtiğimiz cuma günü CHP'li Gemlik Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında aç ve susuz bırakılan köpekler canlı canlı birbirini yedi. Umurbey mahallesindeki barınakta gerçekleşen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği'nden Handan Tufan, CHP'li belediyenin barınağına zaman zaman yaptıkları ziyaretlerde de köpeklerin sürekli aç olduğunu gözlemlediğini söyledi."Mama kaplarını hiç dolu görmedik" diyen Tufan, "Beslemeye çalıştığımızda personel bize kızıyordu. 'Hayvanlar hep aç' dediğimizde, 'Onların beslenme saati var' diyorlardı. 'Biz o saatte gelelim' dediğimizde ise, 'Beslenme saatlerinde kimseyi içeri alamayız' diyorlardı" ifadelerini kullandı. Günde iki kere hayvanların beslendiği iddia edilse de günde iki kere beslenen hayvanların bu duruma düşmemesi gerektiğini vurgulayan Tufan, "Kafeslerde en az 10-15 tane hayvan var, güçlü olan diğerini yiyor. Hayvanlara bu barınakta kötü muamele ediliyor. Tuvalet temizlikleri tazyikli su ile yapılıyor" diye konuştu.