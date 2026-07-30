Mamak’ta iki kadını taciz edip vatandaşı darbeden şüpheliler yeniden gözaltında

Ankara'nın Mamak ilçesinde 28 Temmuz'da meydana gelen olayda, iddiaya göre iki şüpheli sokakta yürüyen iki kadını sözlü ve fiziki hareketlerle taciz etti. Olayı gören ve kadınlara yardım etmek isteyen bir vatandaşın duruma müdahale etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

MÜDAHALE EDEN VATANDAŞI DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheliler, kendilerine engel olmak isteyen 72 yaşındaki Nurettin Erçayan'ı dakikalarca darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erçayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR, YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ilk işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler yeni delil ve değerlendirmeler doğrultusunda yeniden harekete geçti. Şüpheliler, serbest bırakılmalarının ardından yeniden gözaltına alındı.

9 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yeniden gözaltına alınan şüphelilerden T.S.'nin (25), kasten yaralama ve uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere toplam 9 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.