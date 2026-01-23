Mamak’ta sokak köpekleri dehşeti! Son anda kurtuldu, kolu kırıldı

Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Yasin Arslantaş, iddiaya göre 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine doğru gelmesi üzerine kaçmaya başlayan Arslantaş, bacaklarından ısırılma tehlikesi yaşadı yere düşerek kolu kırıldı.

SAĞ KOL BİLEĞİNDE PARÇALI KIRIK TESPİT EDİLDİ

Can havliyle yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonetin kasasına çıkan Arslantaş, bu sırada dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arslantaş'ın sağ kol bileğinde parçalı kırık tespit edildi.

AMELİYAT ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Ameliyata alınan Arslantaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan sokak köpeklerinin saldırısı ve Arslantaş'ın kaçma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.