Bodrum’daki çifte cinayette flaş gelişme! Gençleri tatil bahanesiyle çağırıp infaz etmişti: Cani tetikçi Hollanda’da yakalandı!

Çifte cinayet; 16 Ağustos 2024 gecesi Bodrum'un Kumbahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kendisini sosyal medyada "Peter Suslov" olarak tanıtan Eşref T., İstanbul'da yaşayan Ayhan Seyat (26) ile Ferit Yıldız'ın (22) öldürülmesi için Vedat Y., Hasan T. ve Erhan Ş., İzmir'den ise Ali K., Doğan S., Muhammed A., Muhammed B. B., Arda R. K. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo ile görüşerek Bodrum'a getirtti. Arda R. K.ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo ile "Alfa F" isimli teknede bir araya gelen Eşref T. infaz planlarının tüm ayrıntılarını tetikçilerle paylaştı. İki tetikçi, infazın ardından yurtdışına kaçırılacaklarını öğrenince işi kabul etti.