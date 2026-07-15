Bodrum’daki çifte cinayette flaş gelişme! Gençleri tatil bahanesiyle çağırıp infaz etmişti: Cani tetikçi Hollanda’da yakalandı!

Çifte cinayet; 16 Ağustos 2024 gecesi Bodrum'un Kumbahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kendisini sosyal medyada "Peter Suslov" olarak tanıtan Eşref T., İstanbul'da yaşayan Ayhan Seyat (26) ile Ferit Yıldız'ın (22) öldürülmesi için Vedat Y., Hasan T. ve Erhan Ş., İzmir'den ise Ali K., Doğan S., Muhammed A., Muhammed B. B., Arda R. K. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo ile görüşerek Bodrum'a getirtti. Arda R. K.ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo ile "Alfa F" isimli teknede bir araya gelen Eşref T. infaz planlarının tüm ayrıntılarını tetikçilerle paylaştı. İki tetikçi, infazın ardından yurtdışına kaçırılacaklarını öğrenince işi kabul etti.
BODRUM'A DAVET EDİLDİLER
Tetikçilerin kiralanmasının hemen ardından kanlı plan devreye sokuldu. İddiaya göre Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız, tatil bahane edilerek Naim Y. ve Ersan A.'nın aracılığıyla Bodrum'a davet edildi. Teklifi kabul eden Seyat ve Yıldız güven kazanmak için önce lüks bir restoranda ağırlandı. Ardından gecenin ilerleyen saatlerinde kızların davet edileceği söylenerek Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir eve yerleştirildi ve kendilerine uyuşturucu ikram edildi.
BİRİNİ 14, DİĞERİNİ 20 KURŞUNLA KATLETTİLER
İddiaya göre Seyat ve Yıldız, uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçti ve evde sızdı. Gece geç saatlerde içeriye giren tetikçiler Seyat ve Yıldız'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 14 mermi isabet eden Seyat, 20 mermi isabet eden Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. İki saldırgan ise olay yerinden geldikleri korsan taksi ile uzaklaştı.
ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON
Cinayetin hemen ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlatarak özel ekip kurdu. Çevredeki yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda R.K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. çıkarıldıkları mahkemece tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Tetikçi Arda R.K. olaydan kısa bir süre sonra ise kaçtığı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'ü tutuklu, 2'si firari sanık için 'Tasarlayarak öldürme' suçundan açılan davada sanıklardan Arda Ramazan K., Caner A., Erhan Ş., Muhammed A. ve Muhammed Burak B.'yi 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Ali K. ile Doğan S.'ye ise 30'ar yıl hapis cezası çarptırılırken, cinayetle ilgili geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı.
HOLLANDA'DA YAKALANDI
Çifte cinayetin tetikçilerinden, tüm dünyada aranan Muhammed Mamo, Hollanda'da yakalandı. Mamo'nun iadesi süreci için Adalet Bakanlığı çalışma başlatırken, olayın azmettiricisi "Peter Suslov" lakaplı Eşref T. her yerde aranıyor.