Manavgat Irmağı’nda turizm çalışanı ölü bulundu

Sabah saatlerinde Yukarı Hisar Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü altında balık tutan bir vatandaş, suda bir insana ait cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıya yaklaşık 5-6 metre açıkta ve kıyıdan rahatlıkla görülebilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ırmaktan çıkarıldı. Cesedin, Mehmet Uğur Uysal'a ait olduğu tespit edildi.

Uysal'ın bir otelde restoran şefi olarak çalıştığı, 4-12 vardiyasında görevli olduğu ve gece saat 24.00'te işten çıktığı öğrenildi. Mehmet Uğur Uysal'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip'in incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan Uysal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.