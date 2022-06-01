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Giriş Tarihi: 1.6.2022 10:31

Manavgat'ta bir kadın çıplak dolaşmıştı: Valilik açıklama yaptı

AA
Manavgat’ta bir kadın çıplak dolaşmıştı: Valilik açıklama yaptı

Antalya Valiliğince Manavgat ilçesinde çıplak halde dolaşırken görüntülenen kadının yüzde 70 zihinsel engelli olduğu ve hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Manavgat'ta çıplak kadın" başlıklı haberler üzerine açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönünde 28 Mayıs'ta ihbar gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekiplerin söz konusu adrese gittikleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. polis merkezine götürülmüştür. M.G. isimli şahsın yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır."

İlçede çıplak halde dolaşan kadının cep telefonuyla kaydedilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması tepkilere neden olmuştu.

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Manavgat'ta bir kadın çıplak dolaşmıştı: Valilik açıklama yaptı
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