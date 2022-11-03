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Giriş Tarihi: 3.11.2022 10:47 Son Güncelleme: 3.11.2022 11:12

Manavgat’ta cinayet gibi kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet Emre Demir (24) belediyenin orta refüjde sulama kamyonuna çarparak hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Manavgat’ta cinayet gibi kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer Mezarlığı yanında meydana gelen kazada, 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde çalışan Emre Demir işten çıktıktan sonra motosikleti ile evine gelmek için yola çıktı.

Yolda sol şeritte seyreden Emre Demir, bu sırada orta refüjde sulama yapan ve hiçbir uyarı levhası bulunmayan belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Korkunç kazada ağır yaralanan Demir olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Demir hayatını kaybetti. Ağabey Mehmet Demir, yolda hiç bir uyarı levhası bulunmadığını olayın cinayetten farksız olduğunu söyledi. Emir Demir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesine götürüldü.

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Manavgat’ta cinayet gibi kaza
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