Manavgat’ta gözaltına alınan 21 kişiden 5’i tutuklandı

Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:23

Antalya'da tutuklu eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i tutuklandı. 2 şüpheliye ev hapsi verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında belediye çalışanı, turizmci, iş adamı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlediği operasyonda şüpheliler dün gözaltına alındı. 21 şüpheli, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün ve bugün jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler peyderpey adliyeye getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise tutuklama ve adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ömer Başar, Muammer Açıkgöz, Mustafa Yavuz, Serkan Dağ, Ahmet Özden tutuklandı. Diğer şüphelilerden M.Ö., R.A.'ya ev hapsi cezası verilirken, 9 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermek gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Öte yandan devam eden soruşturmalar kapsamında aralarında Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

