Manavgat’ta intihar gibi gösterilen cinayet ortaya çıktı

Olay, 21 Ocak 2026 tarihinde Manavgat'ın Side Mahallesi Cennetler Sokak mevkiinde meydana geldi. İbrahim Doğan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edilmişti. O tarihte itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

UZAK MESAFEDEN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Olayın yaşandığı gün Manavgat Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin karın bölgesinden ateşli silahla vurulan Doğan'ın ölümüyle ilgili yaptığı ilk incelemede, durumun intihar olabileceği değerlendirilmişti. Ancak soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çarpıcı bir gerçeğe ulaştı. Yapılan detaylı araştırmada, İbrahim Doğan'ın ölümün yakın mesafeden değil, "uzak atış" sonucu meydana geldiği ve şahsın intihar etme imkanının bulunmadığı tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın bir cinayet olduğunu netleştiren Manavgat JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay günü hayatını kaybeden İbrahim Doğan ile aynı evde bulundukları tespit edilen Serkan Y. (47), Fatma Y. (46), Rahim A. (50) ve Akın Y. (50) düzenlenen operasyonla şüpheli olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen mevcutlu şüpheliler, savcılıkta ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serkan Y. ve Fatma Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Rahim A. ve Akın Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör