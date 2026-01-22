Manavgat’ta sır ölüm: 50 yaşındaki adam tabancayla vurulmuş halde bulundu

Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan İbrahim Doğan'dan haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına ve telefonla aranmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ikamete girildi. Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, İbrahim Doğan'ı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Doğan'ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Doğan

SİLAH CESEDİN ALTINDA ÇIKTI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde detaylı inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, Doğan'ın ölümüne neden olan tabancanın, cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi. Yapılan ilk araştırmada, İbrahim Doğan'ın olaydan önceki gece 4 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, beraber vakit geçirdiği arkadaşlarının vereceği ifadeler ve yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.