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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Manda sütü yok satıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Manda sütü yok satıyor
İstanbul Pirinççi Köyü'ndeki Derin Orman manda çiftliğinin sahibi Kenan Satıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu, kestane balı, hurma ve yulaf karışımı tavsiyesinin ardından manda sütü ve yoğurduna rağbetin arttığını söyledi. Siparişlere yetişemediklerini anlatan Satıcı, "İstanbul'da manda besiciliği oldukça yaygın. 10 yıl önce 7 bin olan manda sayısı, Destekleme MİS Projesi ve Anaç manda destekleme projeleriyle 15 bini buldu. Cumhurbaşkanımızın açıklaması da manda besicilerine ilaç gibi geldi. Daha önce inek sütü soranlar şimdi manda sütü soruyorlar. Bir mandadan günde 6 litre süt alınıyor. Manda sütü inek sütünden kalsiyum bakımından 6 kat, potasyum bakımından da 4-5 kat daha fazla değere sahip enerji kaynağı" dedi.

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Manda sütü yok satıyor
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