Mangal keyfi faciayla bitti

İstanbul Bayrampaşa'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın park alanında mangal yapan 5 kişiden ikisi, yaslandıkları tel örgünün kopması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında gece saatlerinde bir araya gelen Halil Doğan ile Uğur Bolat 3 arkadaşıyla birlikte, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda mangal yaktı. İkili burada yaslandıkları tel kopunca yaklaşık 10 metreden otogarın otobüslerinin park halinde bulunduğu alana düştü.Kanlar içinde kalan iki arkadaşı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde arkadaşların ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Nakliye işi yapan 3 çocuk babası Halil Doğan'ın mahalle arkadaşı olan Uğur Bolat ile şakalaştığı ve birbirlerine sarıldıkları sırada dengelerini kaybederek duvarın üzerine bağlanmış korkuluk teline doğru yaslandıkları ve telin bağlantılarının çürümesi nedeniyle koptuğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri telleri tekrar yerine monte ederek ayrıldı. Ancak tellerin bağlantılarının sağlam olmadığı ve bağlantı yapılan tellerin paslanarak çürüdüğü görüldü. Aynı noktada ehliyet sınavına girmek için gelen Akif Türkmen de 23 Eylül'de tel korkuluklara yaslanmış, tellerin kopması sonucu aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.