Manipülatör de patron da sanık sandalyesinde

Borsa'da küçük yatırımcıya X ve Telegram'dan hisse pazarlayan manipülatörlere göz açtırılmıyor. Marka Holding hissesi Marka'da 2 Mart 2023-14 Nisan 2023 tarihlerinde küçük yatırımcıya (KY) mal pazarlayan manipülatör Onur Y.'nin da arasında olduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianamede Onur Y.'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.

Elindeki gayriresmi 11 milyonluk lotu satması için Onur Y. ile anlaşan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine B.'nin de "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer şüphelilere de 2 yıldan 4 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası ve aynı şekilde adli para cezası talep edildi.

73 MİLYONLUK VURGUN

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Hem manipülatör hem de patron 'sanık' sandalyesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Sadece 5 yılda garsonluktan manipülatörlüğe geçiş yapan Onur Y.'nin Marka hissesindeki yaptığı manipülasyonla 73 milyonluk vurgun yaptığı ifade edilirken patron Mine B.'nin de de manipülatif eylem içerisinde bulunduğu ve ciddi miktarda para kazandığı anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sadece bu yıl içinde 9 borsa manipülatörüne yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı ve bunun hassasiyetle sürdüğü öğrenildi.