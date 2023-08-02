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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Manisa Celal Bayar’a kadın rektör

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa Celal Bayar’a kadın rektör
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Üniversite tarihinin Semra Öncü'den sonra ikinci kadın rektörü olan Kibar görevi Ahmet Ataç'tan devraldı. Kibar rektörlük cübbesini giydikten sonra yaptığı açıklamada "Rabbimin izniyle buradan aldığımız bayrağı en güzel şekilde Manisa için, milletimiz için Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hizmet ederek çok daha ilerilere taşıyacağız" dedi. Muradiye'nin eski belediye başkanlarından Minir Kibar'ın kızı olan Rana Kibar, babası ve annesine sarılarak mutluluğunu paylaştı.

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Manisa Celal Bayar’a kadın rektör
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