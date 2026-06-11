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Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:33

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı! 3 şüpheli tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler Belediyesi İştiraki Genel Müdürü Cem Yüzer dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Adliyesi’ne sevk edilen Anıl Demir ve Cem Yüzer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı! 3 şüpheli tutuklandı
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Öte yandan daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvete aracılık etme' suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadesinde, Denizli'de 1 Milyon TL'yi Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini ifade etti.

TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı ve 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda MASAK raporları, HTS kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer Cem Yüzer ve Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Dün yapılan operasyonda iki şüphelinin de evlerinde arama işlemleri yapıldı ve Cem Yüzer ve Anıl Demir gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Manisa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Cem Yüzer ve Anıl Demir, 'Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak' ve 'Rüşvete aracılık etmek' suçlarından tutuklandı. Öte yandan daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvete aracılık etme' suçlarından ayrıca tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı! 3 şüpheli tutuklandı
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