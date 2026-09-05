Manisa Soma’da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.