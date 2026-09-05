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Giriş Tarihi: 5.09.2026 14:46 Son Güncelleme: 5.09.2026 14:57

Manisa Soma'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi’nde saat 12.50’de başlayan orman yangınına ekiplerin etkili ve yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale sürüyor.

İHA Yaşam
Manisa Soma’da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa Soma'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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