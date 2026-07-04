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Giriş Tarihi: 4.07.2026 05:26

Manisa'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram yiyecek sonrası rahatsızlanan 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

DHA
Manisa’da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Manisa'daki olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Yakınlarının ölümünün 52'nci günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

19 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Rahatsızlanan 19 kişi, kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemeklerden numune alınırken, olayla başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MANİSA #TURGUTLU

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Manisa'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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