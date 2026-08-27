Manisa’da 3 günlük alarm: Tedbirler artırıldı!

ENERJİ HATLARI VE TESİSLER KONTROL EDİLECEK



Enerji dağıtım şirketleri tarafından enerji nakil hatları, trafo merkezleri, direkler ve hat altlarında kontroller gerçekleştirilecek. Ziraat ve sera alanlarında bulunan standart dışı enerji tesisleri denetlenerek yangın riski oluşturan hatların kullanımına izin verilmeyecek. Spiral, kaynak makinesi ve benzeri kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek yangınlara karşı da gerekli tedbirler alınacak.



YANGIN MÜDAHALE GÜZERGAHLARI AÇIK TUTULACAK



Olabilecek yangınlara müdahalenin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla yangın bölgelerine yetkisiz kişi ve araçların girişine izin verilmeyecek. Müdahale güzergâhlarında araç parkı ve trafik yoğunluğu oluşmasının önüne geçilecek. TOMA'lar ile kamu ve özel kuruluşlara ait su tankerleri göreve hazır tutulacak. Yangın söndürme araçlarının olay yerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için gerekli trafik tedbirleri alınacak.



VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI



Manisa Valiliği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakmaması, yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınması ve herhangi bir yangın veya duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi. Manisa Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların 28-30 Ağustos boyunca çalışmalarını koordineli şekilde sürdüreceği, olabilecek yangınlara karşı tüm müdahale kapasitesinin hazır tutulacağı bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör