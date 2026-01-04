Manisa’da 59 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp! ’Hayatından endişe ediyoruz’

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Manisa'ya kendilerini ziyarete gelen baldızı Şerife Çınar'ı 21 Aralık'ta Demirci'deki evlerine götürüp bıraktığını belirten Çınar, "Daha sonra Demirci'deki evime gittiğimde bir iki kez buradaki evime de geldi. Ancak, bir daha ortada görünmeyince 2 Ocak'ta evine gittim. Kendisine ulaşamayınca, polise ve zabıtaya kayıp başvurusunda bulunduk. 24 Aralık'ta Menderes Bulvarı'ndaki bir markette, 31 Aralık'ta da Çamlıca Mahallesi'ndeki evinin yakında bulunan Kozağaç Parkı'nda görülmüş. Simav, Selendi ve Salihli yollarının olduğu bölgeler ve kaplıca civarında aramalar yapıldı. Ancak kendisine ulaşılamadı. Halen de aramalar devam ediyor. Evine hiç uğramamış" diye konuştu.