Manisa’da 7 ayrı suçtan aranan firari kıskıvrak yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Ocak günü saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yakalanan H.B. (33) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık suçlarından 5 ayrı yakalama emri, Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi ile İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesince Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından verilen kararlar doğrultusunda toplam 7 ayrı yakalama emriyle, kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.