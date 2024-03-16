Manisa’da 7 tefeci çetesi üyesi tutuklandı

Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, silahla yaralama ve tehdit suçlarına karışan 12 şüphelinin ismini belirledi. 2 şüphelinin başka suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Ekipler 10 çete üyesini yakalamak için Manisa merkezli İzmir'in Buca ve Menemen ilçelerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Biri kamu görevlisi olmak üzere toplam 10 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma aşaması ve operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 19 adet fişek, 7 adet kesici delici alet, bin 891 adet extacy hap, 54 gram taş kokain, 2.8 gram esrar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. 10 çete üyesinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

7 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. (39), R.Ö. (33), A.U. (41), İ.T. (27), Ö.Ç. (36), Ş.A. (48) ve A.K. (31) olmak üzere 7 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliği için Manisa polisi olarak suç ve suçlularla mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.