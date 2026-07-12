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Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:41

Manisa'da acı kaza: Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Ekrem Filiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Manisa’da acı kaza: Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Musalar Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Filiz, kullandığı 45 TD 248 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, dere yatağına devrildi. Filiz, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Filiz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekrem Filiz, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da acı kaza: Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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