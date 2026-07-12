Manisa’da acı kaza: Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Musalar Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Filiz, kullandığı 45 TD 248 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, dere yatağına devrildi. Filiz, ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Filiz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekrem Filiz, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.