Manisa’da acı kaza: Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Filiz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekrem Filiz, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör