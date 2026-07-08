Manisa’da acı kaza: Hemşire çift dakikalarca kalp masajı yaptı! Kurtarılamadı...

HEMŞİRE ÇİFT ZAMANLA YARIŞTI

Gençer yola savrulurken, otomobildeki hemşire oldukları öğrenilen R.A. ile eşi yardımına koştu. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar dönüşümlü olarak dakikalarca kalp masajı yaptı. Gelen ekiplerin müdahalesine rağmen evli ve 2 çocuk babası Gençer, kurtarılamadı.