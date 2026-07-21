Manisa’da acı kaza! Traktörü durdurmak isterken canından oldu

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin konuşan dede Yaşar Çamtepe, olayın nasıl meydana geldiğinin tam olarak bilinmediğini belirterek, "Arda, yengesiyle birlikte tütün toplamaya gitmişti. Traktör park halindeyken bir süre sonra hareket etmiş. Arda traktörü durdurmak için üzerine çıkmaya çalışmış. Bir ayağı traktörde bir ayağı yerde. Yengesi yapma etme diyene kadar traktör yuvarlanmış ortalık toz duman" dedi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör