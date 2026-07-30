Manisa’da acı olay! Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı: Evde ölü bulundu

Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi 3502 Sokak'taki, Ercüment Kınacı'nın yalnız yaşadığı apartman dairesinden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dün saat 19.30 sıralarında eve giren polis ve sağlık ekipleri, emekli çarşı-mahalle bekçisi olan Kınacı'yı yerde hareketsiz halde buldu.