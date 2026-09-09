Manisa’da aile dehşeti! Baba, eşini ve kızını bıçakladı: Cani adam gözaltına alındı

ANNE VE KIZINI BIÇAKLA YARALADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan anne ve kızı, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.