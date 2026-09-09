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Giriş Tarihi: 9.09.2026 14:30

Manisa'da aile dehşeti! Baba, eşini ve kızını bıçakladı: Cani adam gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesi Keli Mahallesi’nde dün gece meydana gelen korkunç olayda bir kişi, eşi ile kızını bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İHA Yaşam
Manisa’da aile dehşeti! Baba, eşini ve kızını bıçakladı: Cani adam gözaltına alındı
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Manisa Salihli ilçesinin Keli Mahallesi'nde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi çıkan kavgada 51 yaşındaki D.K., 52 yaşındaki eşi N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'yi bıçakla saldırdı. Olayda anne ve kızı yaralandı.

ANNE VE KIZINI BIÇAKLA YARALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan anne ve kızı, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA #SALİHLİ

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Manisa'da aile dehşeti! Baba, eşini ve kızını bıçakladı: Cani adam gözaltına alındı
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