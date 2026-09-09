Manisa’da aile dehşeti! Baba, eşini ve kızını bıçakladı: Cani adam gözaltına alındı

ANNE VE KIZINI BIÇAKLA YARALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan anne ve kızı, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.