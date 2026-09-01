Manisa’da akılalmaz olay: Apartmana maskesiz giremiyorlar! Tam 10 yıldır...

'KAÇMAK ÇARE DEĞİL'

Mahmut Şen (72) ise binada 10 yılı aşkın süredir çöp nedeniyle rahatsızlık yaşadıklarını söyledi. Yetkililere ve savcılığa başvurduklarını belirten Şen, apartmanda metan gazı oluşmasından endişe ettiklerini ifade ederek, "Bu binada oturanlardan biri benim. Bu evi arkadaşlarla beraber aldık. Buraya belediye zabıtasından bir görevli geldi. 'Metan gazı oluşursa bina havaya uçar' dedi. Çok tehlikeli olduğunu söyledi. Gerekli yerlere müracaat ettik. Savcılığa dahi dilekçe verdik. Bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Buradan gidecek imkanımız yok, gidecek yerim de yok. Köyde evim var, giderim ancak arkadaşlar ne yapacaklar? İşleri var, fabrikalarda çalışıyorlar. Bu çare değil, kaçmak çare değil. Burayı satıp başka yerden ev alalım desek, bu kokan yeri kimse almaz. Bizim asıl sıkıntımız da bu. Bir kişi yüzünden burada 10-15 kişi azap çekiyor. Bunun giderilmesini yetkililerden istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör