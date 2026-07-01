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Giriş Tarihi: 1.07.2026 18:48 Son Güncelleme: 1.07.2026 18:49

Manisa’da araç yangını paniği

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA
Manisa’da araç yangını paniği
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Yangın, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#MANİSA #SALİHLİ

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Manisa’da araç yangını paniği
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