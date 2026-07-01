Manisa’da araç yangını paniği

Yangın, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.



Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.



İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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