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Giriş Tarihi: 2.4.2025 10:56 Son Güncelleme: 2.4.2025 10:56

Manisa'da baba vahşeti: Evladını acımadan öldürdü!

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda baba Beytullah Doruk (58), çıkan tartışma sonrası oğlu Muzaffer Doruk’u (34) evin avlusunda av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

İHA
Manisa’da baba vahşeti: Evladını acımadan öldürdü!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir babanın oğlunu 31 Mart'ta öldürmesinin ardından Kırkağaç ilçesinde de bir baba 1 Nisan akşamı evlat katili oldu. Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda baba Beytullah Doruk (58), çıkan tartışma sonrası oğlu Muzaffer Doruk'u (34) evin avlusunda av tüfeğiyle başından vurdu. Vurulan Muzaffer Doruk olay yerinde hayatını kaybederken baba Beytullah Doruk ise Jandarma ekipleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı. Bir kız çocuğu babası olan Muzaffer Doruk'un cenazesi Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, acı haber tüm ilçeyi yasa boğdu.
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Manisa'da baba vahşeti: Evladını acımadan öldürdü!
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