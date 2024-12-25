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Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:08 Son Güncelleme: 25.12.2024 10:10

Manisa’da bariyere çarptıktan sonra yanan araçtaki yaşlı çift öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki Süleyman Dündar (73) ile eşi Emine Dündar (70) yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da bariyere çarptıktan sonra yanan araçtaki yaşlı çift öldü

Korkunç kaza, Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Dündar (73) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Emine Dündar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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Manisa’da bariyere çarptıktan sonra yanan araçtaki yaşlı çift öldü
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