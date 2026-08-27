Manisa’da bıçak parası adı altında 2.6 milyonluk vurgun yapan doktor tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir vatandaşın mağduriyetine dayalı ihbar üzerine başlatılan soruşturmanın, 19 Mart tarihinde İlhan G. isimli hastanın ameliyatıyla ilgili yaşanan olayın ardından genişletildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında alınan taraf beyanları ve ilgili bankadan gönderilen resmi yazılara göre, Profesör Dr. Serkan Erkan'ın İlhan G.'den ameliyatını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında şahsi banka hesabına 45 bin TL yatırmasını istediği iddia edildi. Bu eylemin elde edilen deliller doğrultusunda sabit görülmesinin ardından soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan incelemede, 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki hesap hareketlerinin de dosyaya dahil edildiği ve incelendiği aktarıldı.

51 HASTADAN PARA İSTEDİ

Yapılan inceleme sonucunda, şüphelinin toplam 51 ayrı eylemde, 51 farklı hastadan para talep ettiği belirlendi. İddiaya göre hastalar, muayene amacıyla başvurdukları hastanede gerekli resmi ücretleri vezneye yatırdı. Ancak ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan bazı hastalardan, ameliyata Profesör Dr. Serkan Erkan'ın girmesi halinde ayrıca 22 bin TL ile 195 bin TL arasında değişen miktarlarda para talep edildiği belirtildi. Söz konusu para transferlerinin banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği ifade edildi.

"PARA VERMEZSENİZ AMELİYATA ASİSTAN HEKİMLER GİRER"

Soruşturma kapsamında, hastalara söz konusu ödemeyi yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimler tarafından gerçekleştirileceğinin söylendiği iddia edildi. Başsavcılık, hastaların mesleki anlamda kendisinden daha kıdemsiz hekimler tarafından muayene ve ameliyat edilme endişesi yaşadıkları ve bu durumun şüphelinin baskısı altında para ödemelerine neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

2.6 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma kapsamında istenen banka kayıtlarına göre şüphelinin tespit edilebilen eylemler kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 TL haksız menfaat elde ettiğinin belirlendiği kaydedildi. Bununla birlikte, şüphelinin elden veya nakit olarak aldığı paraların tespit edilemediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında iletişimin tespiti raporlarının da incelendiği bildirildi. Bu incelemelerde, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halihazırda tespit edilen 30 suçtan zarar gören kişiyle bu şekilde HTS irtibatı kurduğunun belirlendi.

TUTUKLANDI

Dosya kapsamındaki deliller, banka kayıtları, alınan beyanlar ve iletişimin tespiti raporları birlikte değerlendirilerek soruşturmanın daha da genişletilebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu kapsamda Profesör Dr. Serkan Erkan'ın 26 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi yönünde talimat verildi. Gözaltına alınmasının ardından yeniden savunması alınan şüphelinin, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin aksine bir beyanda bulunmadığı belirtildi. Şüpheli, aynı gün tutuklanması talebiyle Manisa Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Manisa Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Profesör Dr. Serkan Erkan'ın, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör