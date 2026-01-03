Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da bir aile yok oldu! Kadın sürücü ağır yaralandı, eşi ve oğlu öldü
Giriş Tarihi: 3.01.2026 12:38

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ümmü Gül Ulutaş (25) direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direği ile bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Ümmü Gül Ulutaş ağır yaralanırken, eşi Samet Ulutaş (30) ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli-Manisa kara yolu yakınlarında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan Ulutaş ailesinin yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

