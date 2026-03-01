Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da boş arazide erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 22:07

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda, boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken, bedenin 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan’a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
Olay, Esentepe Mahallesi Toptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın Alaşehir Yeni Mahalle'de ikamet eden ve arada şoförlük yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Aslan (33) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Ali Aslan'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

