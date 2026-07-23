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Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:06 Son Güncelleme: 23.07.2026 12:07

Manisa’da can pazarı! Midibüsle panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Midibüsle panelvan feci şekilde çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine ekipler peş peşe geldi. İşte detaylar…

AA Yaşam
Manisa’da can pazarı! Midibüsle panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsü, kavşakta 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #TURGUTLU #KAZA

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Manisa’da can pazarı! Midibüsle panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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