Manisa'da cani koca dehşeti! Tartıştığı eşinin burnunu koparmıştı: "Canımın acısıyla balkondan atlayacaktım!"

'ÇOK ALKOLLÜYDÜ'

2 kız çocuğu annesi İmran Güler'in kopan burnu, dün yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren İmran Güler yaşadığı olayı anlattı. Güler, "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp, saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör