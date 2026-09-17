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Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:32

Manisa’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbar korkunç manzarayı ortaya çıkardı: Meğer 10 yıl boyunca…

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında uzun süredir biriktirilen atıklar, apartman sakinlerinin ihbarıyla tahliye edildi. Dairede yaklaşık 10 yıldır çöp biriktirildiği iddia edildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Manisa’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbar korkunç manzarayı ortaya çıkardı: Meğer 10 yıl boyunca…
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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan dairede yaklaşık 10 yıldır biriktirildiği iddia edilen atıklar nedeniyle apartman sakinleri olumsuz şartlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle yoğun koku nedeniyle günlük yaşamlarının etkilendiğini belirten bina sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri harekete geçti.

10 YILLIK ÇÖPLER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daire içerisinde biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi. Temizlik işlemlerinin yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından titizlikle ortadan kaldırıldı.



Çalışmanın tamamlanmasıyla apartmanda uzun süredir yaşanan koku ve temizlik sorunu giderilirken, apartman sakinleri de iki belediyenin koordineli müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA

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Manisa’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbar korkunç manzarayı ortaya çıkardı: Meğer 10 yıl boyunca…
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