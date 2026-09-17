Manisa’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbar korkunç manzarayı ortaya çıkardı: Meğer 10 yıl boyunca…

10 YILLIK ÇÖPLER TAHLİYE EDİLDİ



Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daire içerisinde biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi. Temizlik işlemlerinin yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından titizlikle ortadan kaldırıldı.