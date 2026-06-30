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Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:39

Manisa'da dehşet: 13 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldürdü: Polis saldırganın peşinde

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kavga ettiği arkadaşı C.T. (13) tarafından bıçaklanan Onur Yılmaz (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgan C.T., polis ekipleri tarafından aranıyor.

DHA
Manisa’da dehşet: 13 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldürdü: Polis saldırganın peşinde
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Olay, saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; C.T. ile arkadaşı Onur Yılmaz arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken, C.T. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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