Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da dehşet! 16 yaşındaki Onur bıçaklanarak katledilmişti: Caninin babası ve ağabeyi de tutuklandı!
Giriş Tarihi: 1.07.2026 16:38

Manisa’da dehşet! 16 yaşındaki Onur bıçaklanarak katledilmişti: Caninin babası ve ağabeyi de tutuklandı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Onur Yılmaz, 13 yaşındaki C.T. tarafından bıçaklanarak vahşice katledilmişti. Çocuk yaştaki caninin babası ve ağabeyinin de olayla bağlantılı olduğu öğrenilirken bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

DHA
Manisa’da dehşet! 16 yaşındaki Onur bıçaklanarak katledilmişti: Caninin babası ve ağabeyi de tutuklandı!
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Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi. C.T. ile arkadaşı Onur Yılmaz arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığıldı, C.T. ise koşarak kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

BABA VE AĞABEY DE TUTUKLANDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlatılan çalışmada C.T. ile olayla bağlantıları olduğu tespit edilen babası M.T. (43) ve ağabeyi A.T.'yi (18) operasyonla gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA

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