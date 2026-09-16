Manisa’da dehşet! Eşini vahşice öldürdü: Yanındaki teyzesini ağır yaraladı

Manisa'da dün saat 21.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan T., eşi Gül T. ve eşinin teyzesi R.G.'nin bulunduğu seyir halindeki otomobile ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.