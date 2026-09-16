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Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:48

Manisa'da dehşet! Eşini vahşice öldürdü: Yanındaki teyzesini ağır yaraladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Hasan T. (35), seyir halindeki otomobile ateş açtı. Otomobilde bulunan eşi Gül T. (31) hayatını kaybetti, eşinin teyzesi R.G. ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Manisa’da dehşet! Eşini vahşice öldürdü: Yanındaki teyzesini ağır yaraladı
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Manisa'da dün saat 21.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan T., eşi Gül T. ve eşinin teyzesi R.G.'nin bulunduğu seyir halindeki otomobile ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gül T., kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren R.G.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

CANİ KOCA HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Hasan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA #AKHİSAR

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Manisa'da dehşet! Eşini vahşice öldürdü: Yanındaki teyzesini ağır yaraladı
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