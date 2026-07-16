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Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:22

Manisa'da dehşet: Kavga ettiği eşinin burnunu ısırarak kopardı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gökhan G. (29), tartıştığı eşi İmran G.'nin (28) burnunu ısırarak kopardı. Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Manisa’da dehşet: Kavga ettiği eşinin burnunu ısırarak kopardı!
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİN BURNUNU ISIRIP KOPARDI

Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da dehşet: Kavga ettiği eşinin burnunu ısırarak kopardı!
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