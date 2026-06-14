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Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:43

Manisa'da dehşet: Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü! Kızını yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Vedat Yılmaz (55), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz’ı (55) tabancayla vurarak öldürüp, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y’yi (18) ise aynı silahın kabzasıyla yaraladı. Yılmaz, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Manisa’da dehşet: Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü! Kızını yaraladı
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Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu'nda meydana geldi. Kantar operatörü Vedat Yılmaz ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ulviye Yılmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KIZINI YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Yılmaz, silahını çıkarıp, eşine ateş etti, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y.'yi de silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Ulviye Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. E.D.Y. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından Vedat Yılmaz'ı gözaltına aldı. Ulviye Yılmaz'ın daha önce boşanma aşamasında olduğu eşi için birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da dehşet: Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü! Kızını yaraladı
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