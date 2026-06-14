Manisa’da dehşet: Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü! Kızını yaraladı

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KIZINI YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Yılmaz, silahını çıkarıp, eşine ateş etti, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y.'yi de silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Ulviye Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. E.D.Y. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.