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Giriş Tarihi: 3.06.2026 16:08

Manisa’da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açtı: Yaralılar var!

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açan saldırgan, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

İHA
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Olay, Salihli'nin Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C.Ç. isimli şahıs elindeki tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. Olayın ardından şüpheli, suç aleti tüfekle birlikte kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE BERABER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., "Kasten Yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #SALİHLİ

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Manisa’da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açtı: Yaralılar var!
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