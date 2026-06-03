Manisa’da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açtı: Yaralılar var!

Olay, Salihli'nin Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C.Ç. isimli şahıs elindeki tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. Olayın ardından şüpheli, suç aleti tüfekle birlikte kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE BERABER YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., "Kasten Yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör