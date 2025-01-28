Manisa’da eğitim sırasında 2 asker yaralandı!

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi. Açıklamada, eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.