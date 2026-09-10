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Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:31

Manisa’da eş dehşeti! Karısı ve kızını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda 51 yaşındaki saldırgan eşi ve kızını bıçaklayarak yaralayarak dehşet saçtı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Manisa’da eş dehşeti! Karısı ve kızını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!
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Olay, 8 Eylül Salı günü Salihli'nin Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 51 yaşındaki D.K., 52 yaşındaki eşi N.K. ile 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Saldırıda anne ve kızı çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. D.K., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SALİHLİ #MANİSA

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Manisa’da eş dehşeti! Karısı ve kızını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!
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