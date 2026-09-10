Manisa’da eş dehşeti! Karısı ve kızını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!

Olay, 8 Eylül Salı günü Salihli'nin Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 51 yaşındaki D.K., 52 yaşındaki eşi N.K. ile 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Saldırıda anne ve kızı çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.