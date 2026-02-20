Manisa’da evli çiftten biri ölü, diğeri baygın halde bulundu!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir Hatice ve Yılmaz Uğur çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.