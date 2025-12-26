Manisa’da feci kaza: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı!

Kazada yaralanan Mehmet Kapucu ile sürücü Mustafa Dülger, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kapucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mustafa Dülger'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.