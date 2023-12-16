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Giriş Tarihi: 16.12.2023 16:35 Son Güncelleme: 16.12.2023 16:36

Manisa'da feci kaza: 5'i ağır 17 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis minibüsü ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada, 5'i ağır 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da feci kaza: 5’i ağır 17 yaralı

Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu Karayolu Akpınar mevkiinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis midibüsü, virajı alamayarak park halindeki çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste şoför ve yolcular yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, servis midibüsünde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan 17 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Manisa'da feci kaza: 5'i ağır 17 yaralı
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