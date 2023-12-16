Manisa’da feci kaza: 5’i ağır 17 yaralı

Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu Karayolu Akpınar mevkiinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis midibüsü, virajı alamayarak park halindeki çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste şoför ve yolcular yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, servis midibüsünde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan 17 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.