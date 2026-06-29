Manisa’da feci kaza! İki kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler öldü: 1 yaralı

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada her iki sürücü ağır yaralanırken, kamyonlardan birinde yolcu olarak bulunan B.B. (49) ise hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.